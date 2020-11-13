Куйвашев задним числом выделил на госпиталь в «Экспо» еще 20 млн рублей

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которым выделил еще почти 20 млн рублей резервному госпиталю в «Екатеринбург-Экспо» – за работу в течение полутора месяцев летом этого года.

В документе говорится, что субсидия «Уральскому выставочному центру» (учредителю «Экспо») полагается за работу с 1 июля по 19 августа включительно. До этого, как уже писал «Новый День», губернатор установил срок функционирования резервного госпиталя с 28 марта по 30 июня и выделил УВЦ субсидию в размере 42 млн 61 тысячи рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат. Теперь сумма увеличилась до 61 065,6 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», фактически резервный госпиталь несколько месяцев стоял пустым. Все указывало на то, что он должен был закрыться после 30 июня – такая дата стояла в постановлении Куйвашева.

Но инфекционный модуль на 50 коек все же не закрылся и начал принимать больных коронавирусом – 10 июля, когда рост заболеваемости приближался к 300 случаям в сутки. На его оснащение власти потратили более 200 млн рублей.

Напомним также, что 4 августа вице-губернатор Павел Креков заявил, что мобильный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» больше не принимает больных коронавирусом. Модуль свернут и перевезут на территорию Центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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