Куйвашев: Пациентов с коронавирусом начнут возить в «Экспо» с пятницы

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом заработает с 10 июля. Все время с момента, как он был развернут, он не использовался. Оборудование и койки простояли пустыми несколько месяцев, при этом, по последним данным, озвученным вице-губернатором Павлом Крековым, в регионе, в том числе в Екатеринбурге, свободна лишь четверть специализированных мест в больницах.

«Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой Covid-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме», – написал губернатор в своем инстаграме. Он объяснил, что ко всем койкам проведен кислород, помещения в комплексе будут работать от автономных систем электро- и водоснабжения, канализации и вентиляции. «После окончания пандемии мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь на случай чрезвычайной ситуации», – добавил Куйвашев.

Руководитель МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов сегодня сообщил, что госпиталь начнет принимать пациентов уже с завтрашнего дня. Об этом написал в своем фейсбуке.

Напомним, на мобильный комплекс власти потратили 190 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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