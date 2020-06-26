Вынесен приговор бригадиру, по вине которого сошли с рельсов 16 вагонов с рудой

Суд вынес решение по уголовному делу о сходе с рельсов 16 вагонов грузового поезда на станции Смычка. Виновным признан бригадир по текущему содержанию и ремонту пути.

Как сообщили РИА «Новый День» СУ (Т) СКР по УрФО, 31 мая 2019 года бригада из семи человек прибыла на станцию для замены шпал. Бригадир велел начать работу, зная, что поезда двигаются с установленной скоростью и согласно графику. После того, как монтеры расшили пути и заменили четыре расположенных подряд шпалы, бригадир узнал, что приближается грузовой поезд, но не обеспечил зашивку шпал и не предпринял мер к остановке грузового поезда. В результате в 15:35 по местному времени на станции Смычка сошли с рельсов 16 груженных железорудным агломератом вагонов грузового поезда. Были повреждены сами вагоны и 205 метров соединительного пути. Жертв и пострадавших не было. Владельцу груза причинен ущерб в размере свыше 12 млн рублей, ОАО «Российские железные дороги» – на сумму более 600 тыс. рублей.

Приговором суда бригадиру назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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