Сход вагонов на железнодорожном мосту на СвЖД – назначена доследственная проверка

Сход вагонов, груженых рудой, произошел сегодня днем на Свердловской железной дороге. ЧП случилось на железнодорожном мосту недалеко от станции Смычка в 13:35. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает следственный отдел Уральского СУ на транспорте СК РФ, вагоны сошли внутрь колеи пути. По предварительным данным повреждено около 190 метров железнодорожного полотна. По факту схода начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги.

В пресс-службе СвЖД отметили, что происшествие на станции Смычка не повлияло на движение поездов, на месте происшествия работает восстановительный поезд. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия Свердловской железной дороги.

Екатеринбург, служба информации

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