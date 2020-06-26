Свердловский избирком показал, как хранятся бюллетени после голосования (ФОТО, ВИДЕО)

На голосовании по поправкам Конституции РФ появились новые способы хранения бюллетеней. В Свердловской области для этой цели используют специальные сейф-пакеты.

Бюллетени пакуют в сейф-пакеты

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после каждого дня «досрочного» голосования участковые комиссии в присутствии наблюдателей пересыпают бюллетени из урн в сейф-пакеты, запечатывают их и оставляют подписи. Затем упакованные таким образом избирательные листы помещаются в обычные сейфы на участках. Ночью участки охраняют сотрудники полиции, либо ставится сигнализация, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области. Сейф-пакеты будут вскрываться после 20:00 1 июля, когда начнется подсчет голосов на плебисците.

Отметим, что в некоторых регионах России применяется другая практика – там заклеивают прорези в ящиках для голосования после каждого дня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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