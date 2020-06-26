В Екатеринбурге будут судить лже-террориста, угрожавшего взорвать газ

В Октябрьский райсуд ушло уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбурггазе, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении горожанина, который в апреле 2020 года угрожал взрывом бытового газа в многоквартирном доме. Адрес он не сказал, поэтому полицейским пришлось искать его по геолокации. Как только адрес был установлен (это оказался дом на улице Карла Маркса), на место тут же выехала аварийная бригада газовой службы. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, газоснабжение подъезда перекрыли. Действия спецслужб позволили избежать тяжких последствий. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции. Сейчас ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы сроком до 3 лет.

Со стороны АО «Екатеринбурггаз» к лжетеррористу предъявлен иск о взыскании суммы понесенных затрат на отключение и возобновление газоснабжения дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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