Нетрезвый уралец позвонил в горгаз и угрожал взорвать дом

Поздно вечером 20 апреля в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» поступил вызов от сотрудников службы 112. Туда позвонил мужчина в неадекватном состоянии с угрозами взорвать дом. Адрес он не сказал, поэтому полицейским пришлось искать его по геолокации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбурггазе, как только адрес был установлен, на место тут же выехала аварийная бригада газовой службы. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, газоснабжение подъезда перекрыли. Действия спецсслужб позволили избежать тяжких последствий. Специалисты проверили всю систему газоснабжения дома, она полностью исправна, загазованности в подъезде, квартире, подвале и колодцах не зафиксировано. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции.

С начала 2020 года аварийная газовая служба АО «Екатеринбурггаз» отработала почти 3 тысячи аварийных заявок, которые несли потенциальную угрозу. Напоминаем, что заявки о запахе газа в Екатеринбурге принимаются по номеру «04» с домашних или «104» с мобильных телефонов. В 2019 году аварийные газовые бригады выезжали на экстренные вызовы более 10 000 раз.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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