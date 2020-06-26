В Екатеринбурге объяснили раздачу лотерейных билетов возле УИК

Администрация Екатеринбурга дала разъяснения по поводу розыгрыша призов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По официальной версии, акция приурочена ко Дню строителя, хотя этот профессиональный праздник в 2020 году отмечается 9 августа.

На вопрос, почему розыгрыш призов проводится на избирательных участках, пресс-служба мэрии отвечает так: «Места проведения располагаются рядом с участками для голосования. Понимая, что на УИКах с 25 по 1 июля придет очень много людей, строители решили собирать купоны именно рядом с участками». При этом подчеркивается, что лотерея на День строителя проводится ежегодно, но раньше в ней участвовали только сотрудники строительных компаний.

В сообщении также говорится, что приглашения, которые являются лотерейными билетами, выдаются на улицах города и рядом с участками для голосования. Но это не всегда так. Как писал «Новый День», жителю Екатеринбурга, который проголосовал на своем участке, волонтеры отказались давать билет, сказав, что приглашения выдает работодатель.

Накануне начала голосования по Конституции издание «Медуза» сообщало, что в нескольких регионах России крупные предприятия смогут контролировать явку на голосование через электронную систему Votely с использованием QR-кодах на пригласительных билетах.

В администрации Екатеринбурга уверяют, что QR-код на пригласительных билетах необходим для исключения подделок, а отрывной купон, где указывается ФИО участника, является анкетой. При этом в разъяснениях не указано, что участник лотереи должен обязательно проголосовать на избирательном участке. Но на руки выдается только одно приглашение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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