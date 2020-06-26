Жителю Екатеринбурга отказали в лотерее у избирательного участка

Житель Екатеринбурга, сделавший свой выбор по изменению или сохранению Конституции, не смог принять участие в общегородском розыгрыше квартир, машин и других ценных призов. «Я проголосовал. Потом подошел к волонтерам, они кому-то оформляли билет. Я попросил такой же, но они ответили, что ничего не выдают. «Лотерею выдаёт работодатель», – вот так мне сказали. И предложили подписать петицию про город трудовой доблести», – поделился горожанин, прикрепленный к одному из УИКов на юго-западе города.

В пресс-службе администрации корреспондента «Нового Дня» заверили, что пригласительные выдаются на улицах города и в непосредственной близости от участков, не внутри УИКов, но получить их могут все. Такая же информация содержится на сайте мэрии: «Гражданам после основной процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ, при выходе из избирательного участка, волонтер-наблюдатель, одетый в фирменную футболку с символом акции «Строим будущее!», предложит поучаствовать в розыгрыше».

Накануне голосования издание «Медуза» сообщало, что крупные предприятия смогут контролировать явку на голосование в нескольких регионах России, забив списки сотрудников и проверяя их через через QR-коды на пригласительных. Впрочем, «Новому Дню» известны случаи, когда купоны с QR-кодами для лотереи получали люди просто по желанию, волонтеры сами охотно их предлагают. В Екатеринбурге в лотерею можно выиграть квартиры, машины, электросамокаты, самокаты, велосипеды и скейтборды.

Екатеринбург не единственный город, где к голосованию приурочена лотерея. В Омске, например, одну квартиру уже разыграли – ее удачно выиграла председатель УИКа. «Новый День» ранее публиковал, что покупали регионы за бюджетный счет ко дню голосования.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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