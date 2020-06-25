Пришедших на голосование по поправкам идентифицируют по QR-коду (ФОТО)

Граждане, пришедшие на голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге, смогут рассчитывать на ценные призы. Но только в том случае, если заполнят пригласительный билет, снабженный отрывным талоном с QR-кодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после основной процедуры голосования при выходе с избирательного участка волонтер с символикой акции «Строим будущее!» предлагает избирателям поучаствовать в розыгрыше, приуроченном к профессиональному празднику «День строителя – 2020» в Екатеринбурге, организатор – ООО «Оргкомитет Строитель» (директор – Вячеслав Трапезников). Для участия в акции следует заполнить отрывной купон с QR-кодом, указав в нем ФИО и номер мобильного телефона, и передать волонтеру-наблюдателю в пунктах проведения акции (рядом с избирательными участками). Купон остается у организаторов, пронумерованный шестизначным числом пригласительный билет участник акции оставляет у себя. На сайте мэрии сообщается, что в рамках акции «Строим будущее!» организаторы разыграют суперприз (какой – не говорится), а также автомобили (по данным агентства – «Фольксваген поло»), электросамокаты, самокаты, велосипеды и скейтборды.

Между тем накануне издание «Медуза» сообщало, что для контроля явки на голосование по поправкам в Конституцию сотрудников госкомпаний и бюджетных организаций в нескольких регионах России используют электронную систему Votely. По данным «Медузы», компании загружают на сайт votely.ru. список всех своих сотрудников, которым система присваивает QR-коды. Эти коды работники должны будут просканировать на избирательных участках. При этом формально сканировать QR-коды на участках будут под видом викторин и дополнительных голосований, например, связанных с проектами благоустройства. В системе Votely есть возможность «получения списка проголосовавших» и «получения номеров телефонов сотрудников, которые не проголосовали».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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