От ветоши и телефонного спама до огромной «плазмы» и внедорожника: как регионы тратят деньги на голосование по Конституции

Специально для голосования по сохранению или изменению Конституции РФ Госдума приняла законопроект, разрешивший органам государственной и муниципальной власти тратить деньги из бюджета в обход конкурсных процедур. С формулировкой «осуществление закупки для нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для подготовки проведения общероссийского голосования» на сегодняшний день проведено более 5 100 закупок у единственного поставщика. По подсчетам «Нового Дня», с таким основанием было потрачено около 4,5 миллиарда рублей. На что ушли деньги – в обзоре агентства.

Лидером по единовременной трате денег стала столица – почти миллиард московский департамент информационных технологий потратил на организацию дистанционного голосования – закупку компьютеров стоимостью от 56 до 82 тысяч рублей за штуку, мониторов и видеокамер. Деньги получило ООО «Авилекс» – эта небольшая компания (89 сотрудников по данным «Контур-Фокус») заработала на госконтрактах 6,2 млрд рублей, и в основном на подрядах правительства Москвы, московских казенных, бюджетных учреждений и т.д.

Второе место в рейтинге щедрости за одну закупку принадлежит Сахалинской области. Там тратят 210 бюджетных миллионов на пиар голосования, деньги получит издательский дом «Губернские ведомости», возглавляет которое известный на Урале Дмитрий Федечкин (бывший пресс-секретарь нескольких челябинских губернаторов, пиарщик РМК). Регион ждет масштабный пиар: в заказе и баннеры с листовками, брошюрами, кубами, и флешки, брелки, кружки, магниты, и ручки со значками, а также семена и футболки. Конечно, требуется размещение рекламы на телевидении, радио, в интернет-СМИ, соцсетях. Закупается СМС-рассылка и рассылка по мессенджерам. А еще ролики будут крутиться в кинотеатрах (они работают с 30 мая) и на видеоэкранах. Дополнительно 6 миллионов потратят на размещение аудио- и видеороликов.

На третьем месте – Нижегородская область. Один из лидеров по числу заразившихся коронавирусом жителей регион тратит 110 миллионов на покупку средств защиты: хлоргексидин, перчатки, антисептики, одноразовые халаты, термометры и т.д.

Еще несколько регионов тратят крупные суммы на подобный набор. Так, Ростовская область на 95 миллионов закупит антибактериальные коврики, экраны для защиты лица, перчатки, маски, салфетки, а также ручки, пакеты с замком и мусорные пакеты. Почти такую же сумму потратит Красноярский край и тоже на средства защиты, в том числе антисептики и одноразовые халаты. Брянская область купит термометры, экраны для лица, распылители, одноразовые защитные костюмы, воду, ручки и 2 174 погонных метров ветоши в рулонах – последнее обойдется бюджету в 261 тысячу рублей. А в Саратовской области, к примеру, единственному поставщику отдан подряд на 36 млн, в котором только одна позиция – маски. Многие закупают бесконтактные термометры, но ценники разнятся: один термометр в Смоленской области встанет бюджету в 3,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге около 4,5 тысячи рублей, в Ленинградской области почти 6 тысяч, для Псковской области – 7,5 тысячи, а в Ставрополье – 12 тысяч. Такой разнобой не только в этой категории товаров. Регионы, например, заказывают брошюры «Поправки в Конституции, почему это важно?». Для Республики Адыгея один экземпляр обойдется в 4,82 рубля, брошюра в Вологодской области стоит 5,7 рубля, а в Архангельской области – 13,2 рубля.

Очень популярны ко дню голосования стали лотереи, избирателей на участки заманивают дорогостоящими призами. Иногда организаторами выступают сторонние компании: например, в Екатеринбурге компания экс-главы одного из районов устраивает розыгрыш квартир, в Омске председатель УИКа выиграла квартиру от регионального Союза организаций торговли. Но есть случаи, когда призы покупались напрямую за бюджетные деньги в рамках проведения голосования. Так, правительство Башкирии заплатит 9 миллионов республиканской Торгово-промышленной палате за пиар голосования на предприятиях. И в этом случае речь идет не только о банальной раздаче флаеров – состоится лотерея, в качестве приза – УАЗ «Патриот» и 42 путевки на отдых в Башкирии. Автомобиль для викторины, приуроченной к голосованию, можно выиграть также в Смоленске – это будет «Шевроле Нива» или «Лада XRAY». В числе других призов – айфоны 11, XR, мультиварка, робот-пылесос, наушники AirPods, велосипед, электровелосипед и электросамокат. В Бурятии проведут викторины «Голос Удачи» и «На знание Конституции» (которой именно, не уточняется). Только на их организацию и продвижение – баннеры, футболки для волонтеров, создание специального сайта, запись аудио- и видеороликов – бюджет заплатит 16,5 миллиона. А в числе призов – квартиры, автомобили, тракторы, айфоны, ноутбуки, холодильники, микроволновки.

Еще одна популярная статья расходов – спаминг местных жителей по телефону и в соцсетях. В Карелии порядка 15 млн выделили на работу call-центра – избирателям будут названивать, чтобы рассказать о голосовании. Причем звонки должны совершаться вплоть до 16:00 1 июля. Свердловская область будет докучать избирателям звонками за 6,5 млн рублей, в случае недозвона звонки будут повторяться.

За автообзвон избирателей заплатили также Югра, Тульская область и другие. Конечно, традиционные носители рекламы тоже задействовали. Так, Брянская область заплатит около 17,5 млн за листовки, брошюры и плакаты. Свердловская область выделила 20 миллионов из резервного фонда на баннеры и грамоты. Бюджет Пермского края отдаст более 13 миллионов местному отделению молодежной организации «Российские студенческие отряды» – это плата за организацию работы волонтеров. Они будут раздавать «информационные письма», а кроме того, проведут акцию «Дорогому ветерану» вместе с волонтерами Победы. Уточняется, что самые активные волонтеры получат подарки: портативную колонку, жесткий диск или портативное зарядное устройство.

Редко, но встречаются небанальные закупки. Так, Калужская область к голосованию по Конституции закупает почему-то полторы тысячи книг «Письма с фронта» Виталия Иванова – на это отводится 1,5 млн. Причем, как указано в документации, необходимо поставить только первый том двухтомника. ЦИК Адыгеи воспользовался случаем и приобрел 2 400 утепленных жилетов на общую сумму под три миллиона. Для справки: в столице республики, Майкопе, на протяжении ближайших дней будет 28-31 градус тепла. А мейнстримом стало приобретение техники. Молодежный центр Бурятии благодаря поправкам обзаведется ультрабуками, проекторами, экшн-камерами, домашней аудиосистемой и МФУ – каждой позиции требуется по 22 штуки, в совокупности все стоит около 3 миллионов. К слову, в Екатеринбурге администрация Кировского района тоже решила, что музыка необходима, и выделила деньги на "Приобретение колонки музыкальной для общероссийского голосования», 15 штук. Брянская область решила не мелочиться – там за 3 миллиона заказали огромную 49-дюймовую плазменную панель, т.н. видеостену, за 1,4 млн – сервер обработки видеоинформации, а еще 2,3 млн потратили на 60 ноутбуков, их описали как «оборудование для изготовления протоколов об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода в рамках содействия в подготовке проведения общероссийского голосования». На этом фоне более чем скромно выглядит Управление молодежной политики Белгородской области – они заказывают 20 тысяч настольных игр стоимостью чуть менее двух миллионов.

Субъекты выделяют деньги на обустройство участков для голосования. Чаще – на улицах. Так в Новосибирской области почти 7 миллионов ушло на палатки, пластиковые столы и кемпинговые стулья, омичи на 6 миллионов купили торговые палатки и пластиковые стулья, в Екатеринбурге шатры, столы и стулья берут в аренду. Но кое-где оснащают и «штатные» УИКи. В Приморском крае департамент по координации правоохранительной деятельности и обеспечения мировых судей закупил рамки металлодетекторов – при том, что в судах обычно рамки уже установлены. В Якутии к этому голосованию купят ящики и кабины для голосования и более двух тысяч флагов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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