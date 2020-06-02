Куратор внутренней политики Свердловской области отдаст своему другу 20 миллионов из резервного фонда на пиар голосования по Конституции

Агитация за голосование по поправкам в Конституцию обойдется бюджету Свердловской области практически в 20 миллионов рублей. Средства возьмут в резервном фонде регионального правительства. А большую часть денег получат две компании, связанные с бывшим директором РТРС Игорем Глухих. При этом участники рынка говорят, что аналогичные работы можно было выполнить за гораздо меньшие деньги.

Департамент внутренней политики, который возглавляет Антон Третьяков, опубликовал четыре контракта, которые прошли как закупка у единственного поставщика. Обойтись без конкурсных процедур удалось благодаря специально введенной поправке в рамках подготовки проведения общероссийского голосования. Около 250 тысяч получит известный в регионе ГУП СО «Монетный Щебеночный завод». Остальные средства уйдут коммерсантам. Рекламное агентство «Дельта-План» получило два подряда на печать и размещение рекламных щитов общей стоимостью 10,5 млн рублей. К слову, в приложении к одному из этих контрактов указывается, что щиты должны провисеть с 1 мая до 30 июня, документ был подписан 7 мая. Всего установлено 300 щитов и ситибордов в Екатеринбурге, Алапаевске, Серове, Дегтярске, Карпинске и других городах. Еще один контракт стоимостью 9,2 млн рублей – на печать благодарностей от имени губернатора проголосовавшим за поправки. При том, что в Свердловской области около 3,3 млн избирателей, департамент внутренней политики заказал 2 млн 170 грамот, то есть предполагается, что придут на участки две трети всех избирателей. Благодарность формата А5 необходимо упаковать в конверт, стоимость одной штуки – 4,26.

«В среднем на рынке расценки следующие. Формат А5 требуемой цветности, плотности это примерно 1,6-1,7 млн. Конверты С5 без окна с клеевым слоем – около 3 млн. Самая сложная часть это вовсе не печать, а упаковка. При таких объемах только один вариант – автоматическая линия. Не уверен, что в Екатеринбурге у кого-то есть конвертовальная машина, по крайней мере, я таких не знаю. Допустим, ее купят. Средней производительности машина стоит примерно 1,5 млн. Работа займет месяц, стоимость порядка 90 тысяч. Итого получается 6,16 млн», – оценил сотрудник одной из типографий стоимость работ. Этот девятимилионный контракт достался компании «Коммуникационное агентство ЭФФ медиа». Она, вероятно, наймет субподрядчика – по своему профилю это коммуникационное агентство, без печатников. Впрочем, и «Дельта-План», скорее всего, монтировало щиты не руками своих креативщиков.

Обе компании, как говорят участники рекламного рынка, связаны с давним другом Антона Третьякова Игорем Глухих. С 2009 года до мая 2017 года он возглавлял филиал РТРС «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр». Уход с должности он объяснял в том числе желанием плотнее заняться развитием «Дельта-Плана», учредителем которой, согласно данным системы «Контур-Фокус», он является. Вторая компания – «Коммуникационное агентство ЭФФ медиа» – юридически ему не принадлежит. Однако, как рассказал «Новому Дню» источник в рекламной среде, с ним тесно связана. Например, один из учредителей «ЭФФ медиа» Наталья Шеремета, по словам собеседника, бухгалтер «Дельта-Плана».

На рекламном рынке есть и другие компании, которые связывают с Глухих и «Дельта-Планом» и которые получают госзаказы от департамента внутренней политики. Например, ООО «Агентство Рекламы «Создатели» в мае получило почти 3 миллиона рублей за поставку подарочных наборов к годовщине победы. «Новому Дню» известно о случае, когда заказчик обсуждал концепцию рекламы с «Дельта-Планом» как исполнителем, а итоговая работа попала в портфолио «Создателей». Впрочем, у этой компании есть еще один «общий знакомый» с директором департамента внутренней политики: ее экс-директор Владимир Ветров вместе с Третьяковым был соучредителем АНО «Окно-Медиа» (ныне ликвидировано).

Антон Третьяков, напомним, до того, как начать работу на должности директора департамента в Свердловском правительстве, занимал аналогичный пост в ХМАО (и компании, связанные с «Дельта-Планом» получали госзаказы в Югре как раз в те годы). А до этого он около десяти лет работал в коммерческих компаниях, занимаясь рекламой, маркетингом, пиаром. Первым известным местом работы Третьякова была администрация Екатеринбурга – он руководил отделом по связям с общественностью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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