За два дня Свердловская область заказала пиар голосования более чем на 10 млн рублей

Только за 10 и 11 июня в Свердловской области были размещены и завершены 23 госзакупки по изготовлению и размещению информации о голосовании по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во всех случаях заказчиком выступает ГАУ «Информационно-аналитический центр» Свердловской области. Стоимость услуг по одной закупке колеблется от 125 тысяч до 3 млн 24 рублей, а общая сумма превышает 10 млн. Практически все закупки проведены у единственного поставщика. Информацию о поправках и голосовании разместят в интернете, на телевидении и в печатных изданиях. Сведения о договорах не опубликованы.

Напомним, это уже не первые траты на продвижение голосования. Ранее рекламное агентство «Дельта-План» получило два подряда на печать и размещение рекламных щитов общей стоимостью 10,5 млн рублей. Еще один контракт стоимостью 9,2 млн рублей – на печать более двух миллионов благодарностей от имени губернатора проголосовавшим за поправки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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