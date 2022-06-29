УФАС о моратории на антимонопольные запреты: в нынешних условиях надо думать об удовлетворении требований заказчика

Конкуренция при распределении бюджетных денег через госзаказ еще снизится. С этого месяца региональные власти получили право определять, какие закупки можно проводить как закупки у единственного поставщика – эту меру придумали, чтобы избежать срыва сроков выполнения работ из-за санкций.

О том, как новая поправка работает на практике, сегодня на пресс-конференции рассказала Ольга Кукарцева, заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля закупок Свердловского УФАС России. Она сообщила, что из-за ситуации в экономике в первом полугодии контракты часто расторгались, так как поставщик не мог найти нужный товар в России и поставок в ближайшее время не предвиделось. А кроме того, нередкой стала ситуация, когда никто на закупку не заявляется вообще. Чтобы заказчик мог работать более комфортно, с июня действует мораторий на применение антимонопольных запретов на неконкурентные закупки – правительство региона само определяет случаи, когда закупку можно отдавать единственному контрагенту. Мораторий действует до 31 декабря 2022 года.

Отвечая на вопрос, как такая мера скажется на развитии конкурентности в Свердловской области, Кукарцева заявила следующее: «Я думаю, что в данном случае мы должны думать в первую очередь об удовлетворении потребностей заказчика. Так или иначе, мораторий на применение антимонопольных запретов – это вынужденная мера, так или иначе эта мера обусловлена ситуацией, которая сейчас происходит». «Новый День» поинтересовался, есть ли какие-то рамки, ограничения для применения этого моратория или региональные власти могут действовать полностью по своему желанию. Представительница УФАС ответила, что власти должны собрать рабочую группу и обосновать свое решение срочностью и невозможностью проведения конкурентной закупки. Как часто правительство Свердловской области этим правом уже пользовалось, Кукарцева ответить не смогла, посоветовав поинтересоваться непосредственно в правительстве.

Добавим, в пандемию государство уже ограничивало конкуренцию при госзакупках. Тогда заказчикам разрешили обходиться без конкурентных торгов, если необходимо было приобрести что-то, связанное с Covid-19. В итоге закупок у единственного поставщика стало больше в 2,5 раза. Схожее разрешение выдавалось при подготовке к голосованию по Конституции – тогда тоже ввели особое условие для закупки у единственного поставщика. В итоге регионы приурочивали к закупкам по Конституции внедорожники, музыкальные колонки, выпуск книг «Письма с фронта», палатки и прочее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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