УФАС: из-за пандемии закупок у единственного поставщика стало больше в 2,5 раза

Пандемия сказалась на конкуренции при госзакупках в Свердловской области. Правительство разрешило обходиться без конкурентных торгов, если необходимо приобрести что-то, связанное с Covid-19. Заказчики этим воспользовались. Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель регионального управления ФАС Дмитрий Шалабодов, в этом году по сравнению с прошлым в 2,5 раза выросло число закупок у единственного поставщика. И практически 70% таких закупок осуществлял минздрав области – приобретались лекарства, дезинфицирующие средства. Шалабодов отметил, что по материалам прокуратуры УФАС рассмотрела около 270 дел, где были признаки нарушений закупок у единственного поставщика, но не стал раскрывать, кого в итоге и на какую сумму наказали.

В целом же число жалоб в УФАС на проведение торгов упало на 18%, это связано как раз с тем, что конкурентных закупок было меньше, многие товары и услуги закупались взакрытую. Около 800 жалоб касались включения поставщиков в реестр недобросовестных. Антимонопольщики дали добро только в трети случаев, по остальным ⅔ отказали. И это тоже во многом следствие пандемии – весной компании срывали сроки поставок из-за закрытия границ. «В 2/3 случаев, которые мы рассмотрели, мы не признали эти компании уклонившимися. Если участник закупки мотивировал [срыв сроков поставки] именно этими событиями, пандемией, и приводил доводы, эти доказательства принимались», – прокомментировал Шалабодов.

Он также отметил, что в 2020 году были прецеденты, когда поставщики и заказчики расторгали контракт по соглашению сторон из-за того, что заказчику приходилось спешно перекраивать бюджет. Однако жалоб в УФАС на принуждение к такому расторжению не поступало. Добавим, в Екатеринбурге администрация города несколько раз прибегала к расторжению по соглашению сторон: например, при оформлении ледового городка или когда отменяла аукцион на перекладку гранита на тротуарах. В последнем случае чиновники заявили, что подрядчик готов к расторжению даже до того, как компания узнала, что придется расторгать договор. Впоследствии стороны договорились, работы отменили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

Жители Екатеринбурга закупили больше всего в России фейерверков к Новому году. / Свердловчанин похитил из вагона запаски с японских авто. / В Туринске предприниматель продавал в детскую спортивную школу воду из-под крана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»