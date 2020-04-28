В Свердловской области подрядчикам грозят черным списком за сорванные поставки из-за коронавируса

В Свердловской области государственные и муниципальные заказчики начали применять санкции к поставщикам, которые не могут выполнить поставку из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Как рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, в управление уже поступило несколько обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в период коронавирусной пандемии.

По его словам, в этих случаях подрядчики не могли поставить товар из-за резкого изменения цен на комплектующие в связи с падением рубля или потому, что физически отсутствует возможность выполнить контракт, поставка невозможна из-за ограничений по коронавирусу. Глава управления отметил, что им из центрального аппарата пришло разъяснение о том, в каких случаях допускается вносить подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. «Подрядчики переживают, что из-за обстоятельств непреодолимой силы их могут внести в реестр. Ситуация на самом деле сложная, в каждом случае разбираемся индивидуально», – прокомментировал Дмитрий Шалабодов.

Он напомнил также, что у сторон есть право расторгнуть договор как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке, но даже если госзаказчик расторгнет договор по причине неисполнение, то УФАС обещает оценивать и разбираться, по какой именно причине произошло неисполнение. «Внесение в реестр – это за виновные действия, надо оценивать степень вины», – добавил антимонопольщик.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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