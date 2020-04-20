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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:12 мск

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Подрядчик «отмененной» Высокинским закупки гранитных тротуаров отказывается расторгать контракт

В администрации Екатеринбурга рассказали, что будут делать с заключенным контрактом на перекладывание плитки в центре города, который обещал отменить Александр Высокинский. В пресс-службе мэрии пояснили, что согласно ФЗ-44 контракт должен быть заключен с победителем, но затем его расторгнут по соглашению сторон. В мэрии заявляют, что для переговоров использован аргумент о введении лимитов по бюджетным обязательствам – на капитальные расходы они составляют 75%. По версии администрации города, подрядчик – ООО «Стройпромсервис» – уже дал добро на расторжение по соглашению сторон.

Но у подрядчика другое мнение на этот счет. «Контракт подписан и пока никуда не двигается. К расторжению пока не готова», – прокомментировала «Новому Дню» директор ООО «Стройпромсервис» Елена Третьякова. По ее словам, администрация предлагает расторгнуть договор, но компания своего согласия не давала. В сегодняшней непростой экономической ситуации у бизнеса нет особого стимула отказываться от денег.

Напомним, по контракту компания должна получить 33,5 млн рублей за укладывание гранитной плитки на улице 8 Марта от Ленина до Малышева. Закупка была размещена 25 марта, а 7 апреля, в день, когда был определен подрядчик, Александр Высокинский пообещал отказаться от трат на гранит. «Как говорится, не до жиру. Тот гранит, который уложили, он у нас лежит. Думаю, появится больше времени активнее поработать с подрядчиками прошлого года по исправлению недостатков», – заявил глава города. Сегодня этот контракт был подписан.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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