Мэрия отменит закупку гранитных тротуаров на 35 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на укладку гранитной плитки в центре города, на улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Малышева. Победителем закупки стало ООО «Стройпромсервис», компания должна была получить 35 млн рублей. Однако эту закупку отменят.

Заявка была размещена 25 марта, 7 апреля был определен подрядчик. В тот же день глава города Александр Высокинский в эфире «Студии 41» заявил, что от трат на плитку откажутся. «Как говорится, не до жиру. Тот гранит, который уложили, он у нас лежит. Думаю, появится больше времени активнее поработать с подрядчиками прошлого года по исправлению недостатков», – заявил Высокинский.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что закупку в итоге отменят. «Конкурсные процедуры для заключения муниципальных контрактов – достаточно длительны по времени. Документация для них была подготовлена заранее и запущены они были задолго до решения главы Екатеринбурга о том, что эта статья расходов в связи с необходимостью перераспределения средств в бюджете 2020 года будет отменена. Отменить конкурс в тот момент, когда такое решение было принято, согласно действующему законодательству, уже было невозможно. Потому конкурсы проведены и их победители определены. Теперь, согласно решению главы Екатеринбурга, эти закупки будут отменены. При этом будут соблюдены все формальности и процедурные моменты, связанные с соблюдением 44 ФЗ», – прокомментировали в администрации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

Счетная палата нашла нарушения в бюджете Екатеринбурга на 2 миллиарда рублей. / В Свердловской области три новых случая коронавируса за сутки. / Уральцы на самоизоляции ушли в интернет – ищут фильмы и новости о пандемии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»