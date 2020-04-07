Александр Высокинский: «Потери бюджета Екатеринбурга из-за коронавируса исчисляются миллиардами»

Корректировка бюджета Екатеринбурга на 2020 год пройдет в июне этого года. Из-за пандемии Covid-19 будут урезаны расходы на капитальный ремонт и крупные объекты. Проблемы малого и среднего бизнеса отразятся на доходной части бюджета, казна может недосчитаться нескольких миллиардов рублей.

«На данном этапе мы просим коллег использовать только 75% от тех средств, которые были запланированы на 2020 год. Общая балансировка городского бюджета будет проходить в увязке с областным, так как многие объекты в Екатеринбурге финансируются на паритетных началах. Будет сокращен бюджет развития, но я считаю, нельзя останавливать капремонт социальных объектов. Конкретные статьи расходов будет обсуждать с депутатами городской думы», – заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции.

По словам главы города, 95% бюджета – это защищенные статьи по зарплатам бюджетников. Всего в муниципальной сфере работают более 60 тысяч человек. «Это не означает, что мы будем снижать зарплату. Но те средства, которые экономятся в течение года на фонде оплаты труда – больничные, незанятые ставки, – будут направлены не на премии, а на погашение дефицита бюджета. Потери казны у нас значительные, суммы исчисляются несколькими миллиардами. Очевидно, что когда проседает бизнес, проседает и город с налогами», – отметил Высокинский.

По его мнению, тяжелый период продлится до начала осени, поэтому вводится отсрочка по арендным и земельным платежам для малого и среднего бизнеса до 1 ноября. Затем администрация будет принимать решения, исходя из наполнения доходной части бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

Православные празднуют Благовещение – приметы сулят хороший урожай. / Предпринимателей Екатеринбурга до 1 ноября освободят от уплаты аренды и земельного налога. / Четыре человека в тяжелом состоянии, еще четыре средней тяжести – врачи о пациентах с Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»