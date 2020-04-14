«Люди перестали платить за коммунальные услуги», – депутат Колесников заявил об угрозе разорения УК из-за коронавируса

Екатеринбургский депутат и директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников призвал коллег подписать обращение с просьбой о финансовой помощи сфере ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.

По словам депутата, сотрудники коммунальных служб находятся в группе риска заражения инфекцией. На сегодняшний день они вынуждены работать в самодельных средствах защиты, хотя очень часто контактируют с жильцами.

«Управляющим и ресурсоснабжающим организациям сейчас приходится несладко. Уже отмечается серьезный спад оплаты за услуги ЖКХ. Во многих городах отменена плата за капремонт – еще одно популистское предложение отдельных клоунов – и это решение полностью накрыло платежи. Люди решили, что раз за капремонт платить не надо, то и за все остальное тоже. Тем более сейчас правительство отменило до конца года начисление пени за долги по ЖКХ. Что называется – приехали. Как можно неплательщикам дарить дополнительные бонусы?! – возмутился Колесников. – Откуда управляющие компании должны брать деньги на содержание домов? При благоприятном прогнозе оплата в апреле составит 28% от февральского сбора, при неблагоприятном – 18%. Согласитесь, когда встает вопрос на чем экономить – на бензине, оплате интернета, на сигаретах, на пиве, – люди выбирают оплату услуг ЖКХ. Это факт. Если сейчас все дружно начнут так экономить, то на рынке останутся только компании с сомнительной репутацией, потому что честные УК разорятся».

Депутат также обвинил жителей в том, что они не стремятся соблюдать режим самоизоляции, но при этом «с упоением стучат в мэрию и ГЖИ о плохой уборке подъездов». По словам Колесникова, управляющие компании не обязаны проводить дезинфекцию, так как в тарифе на содержание жилья не заложены эти расходы. По его расчетам, эти затраты могут составить около полумиллиона рублей в день. Депутат предложил администрации Екатеринбурга взять дезинфекцию подъездов многоквартирников на себя и отметил, что такой опыт уже есть в Тюмени.

Позднее Александр Колесников сообщил «Новому Дню», что ему удалось собрать под обращением 15 подписей коллег сразу после заседания думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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