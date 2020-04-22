Энергетики рассказали, что делать людям, у которых нет денег на оплату коммуналки

С началом нерабочих дней в Свердловской области почти в два раза сократилась оплата коммунальных услуг. Специалисты в сфере ЖКХ прогнозируют, что население к концу года скопит неподъемные долги: в числе должников будут как те, кто просто перестал платить, пользуясь мораторием на отключение ресурсов, так и те, у кого на самом деле нет денег. Последним энергетики готовы помогать.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, за первые недели режима самоизоляции собираемость платежей с потребителей упала на 46 %, это сотни миллионов рублей, которые должны были пойти в том числе на подготовку городов к будущему отопительному сезону. Полежаев отметил, что отчасти падение платежей может быть связано и с тем, что не работали пункты приема, сейчас они открылись, впрочем, заплатить можно и онлайн. Эксперт выразил надежду, что эти недели не будут показательными, люди начнут платить. Однако в компании уже разработан негативный прогноз, которому собираемость платежей по итогам года может упасть на 30%.

Государство в качестве меры поддержки с 6 апреля до конца этого года установило два правила: неначисление пени по долгам именно за этот период и введение моратория на отключение ресурсов за неуплату. Эксперты считают, что из-за таких мер неплательщиков станет больше. Прилежаев отметил, что поддержка рассчитана на людей, которым нечем платить, но обязательно найдутся те, кто просто не хочет платить и ищет для этого лазейку. Пострадавшим же энергетики обещают помощь.

«Если на самом деле не хватает денег, я бы порекомендовал обратиться к своим поставщикам коммунальных услуг – в управляющие компании или к ресурсникам – это можно сделать через личный кабинет. Написать, что возникла сложная жизненная ситуация, денег нет, прошу отсрочку, рассрочку, реструктуризацию. Мы пониманием, многие захотят таким воспользоваться, но мы будем точечно разбираться с каждым потребителем», – пообещал Прилежаев. Возможно, энергетики возьмут на вооружение практику банков, которые просят предоставить документы, свидетельствующие, что на самом деле из-за коронавируса серьезно упали доходы.

«Надо помнить, что мораторий на неначисление штрафных санкций не значит, что население освобождается от платы за ресурсы. Это не освобождение от оплаты, услуги ЖКХ необходимо оплачивать в срок с тем, чтобы по истечении моратория сумма не стала неподъемной. И надо понимать, что оплата это не самоцель для энергокомпаний, это в том числе инвестиционные ресурсы, средства на выплату зарплат и так далее. Зима у нас все равно наступит, и от того, как энергокомпании подготовят оборудование, зависит жизнеобеспечение всех нас. Да, определенные послабления появились, но мы призываем к высокой ответственности с тем, чтобы долги не копились, чтобы сфера ЖКХ нормально подготовилась к отопительному сезону», – добавил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Несколько ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов пояснял: «Если после 1 января 2021 года счета не будут оплачен, пени будут насчитаны за весь предыдущий период».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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