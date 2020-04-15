Энергетики заявили о падении платежей населения в два раза – они винят в этом мораторий на пени

Энергетики заявили, что объем платежей за услуги ЖКХ сократился вдвое. Речь идет об электроэнергии и отоплении. «Собираемость платежей снизилась на 46%. С 30 марта по 8 апреля 2020 года было собрано 1,325 млрд рублей по сравнению с 2,476 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Собираемость платежей за тепловую энергию сократилась на 60%, за электрическую – на 34%», – сказали в пресс-службе «Энергосбыт Плюс».

Там подчеркнули, что ситуация связана с постановлением правительства России, которое установило мораторий на начисление пени за услуги ЖКХ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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