Минэнерго призвало вернуть пени за неуплату ЖКХ: десятки миллиардов долгов, теплоснабжение – под угрозой

Срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ, ранее введенного правительством РФ, следует сократить и вернуться к прежней системе начисления штрафов. С такой инициативой выступило Министерство энергетики России. По информации ведомства, в апреле долги на рынках электрической и тепловой энергии выросли на 27 млрд рублей.

Как заявил замглавы Минэнерго Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей, уровень собираемости платежей за электроэнергию в апреле сократился на 7%, а прирост задолженности составил 11 млрд рублей. В то же время собираемость платежей за тепло в прошлом месяце снизилась на 12% при приросте задолженности 16 млрд рублей. При сохранении отсрочки на взимание пени до конца года выпадающие доходы энергокомпаний составят около 600-700 млрд рублей.

«Выпадающие доходы негативно скажутся на функционировании отраслей ТЭКа по всей цепочке жизненного цикла, особенно в условиях снижения доступности кредитных ресурсов и общего снижения экономической активности», – отметил Маневич (цитата по газете «Ведомости»), подчеркнув, что «надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны» будет поставлена под угрозу.

Минэнерго предлагает сохранить отсрочку на взимание пени до 31 мая, а для людей, которые оказались в сложном финансовом положении, – до 31 июля. В ведомстве при этом считают возможным ввести аналогичный мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от «коронавирусного» кризиса отраслей.

По словам Маневича, предложение о сокращении срока моратория включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики. Соответствующий документ направлен на рассмотрение в аппарат кабмина.

Напомним, в апреле глава правительства Михаил Мишустин запретил до конца года начислять штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ. Такая мера была принята на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению кабмина, взыскивать неустойки также запрещено за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, Мишустин объявил мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.20

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