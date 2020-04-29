Государство «помогло» – мораторий на пени в ЖКХ обрушил платежную статистику и поставил под угрозу отопительный сезон 20/21

Правительство России ввело мораторий на долги за жилищно-коммунальные услуги – отключать воду, газ и свет за неплатежи теперь нельзя, как и начислять штрафы и пени. Но только до 1 января 2021 года. Решение было вынужденным – в качестве одной из поддерживающих мер для людей, чей доход сократился из-за простоя, связанного с нерабочими днями, которые длятся уже больше месяца. Представители отрасли жилищно-коммунальных услуг отнеслись негативно к инициативе кабмина по понятным причинам – значительная часть первых же после моратория квитанций осталась без оплаты. Ресурсники грозят валом проблем в ЖКХ уже в ближайшей перспективе – проваленными ремонтными кампаниями и, как следствие, авариями на сетях, а те, кто занят обслуживанием жилфонда, предрекают ухудшение качества услуг по вывозу отходов, уборкой домов и дворовых территорий. «Новый День» опросил участников рынка и экспертов отрасли, чтобы узнать, насколько реальны жуткие прогнозы и с чем на самом деле связаны неплатежи.

В «Екатеринбургэнергосбыте» агентству рассказали о резком снижении платы за электроэнергию от всех потребителей – и от предприятий, и от жителей и управляющих компаний. «Самое большое снижение по группе УК и жителей – около 40%. Пеня – это лишь небольшой процент, который начисляется на основной долг за коммунальные услуги. Основная часть задолженности формируется при отсутствии платы за потребленные ресурсы и ежемесячно увеличивается», – сообщили агентству в пресс-службе компании, отметив, что задолженности могут достигнуть критических объемов, если потребители не будут платить до конца года.

О критическом уровне говорят и в «Т-Плюс». В пресс-службе подразделения предприятия «Энергосбыт-Плюс» агентству назвали еще более удручающие цифры – падение платежей на 60% за тепловую энергию, а за электрическую – на 34%. Там связывают ухудшение платежной дисциплины с тем, что часть населения может воспринять ситуацию как повод не оплачивать коммунальные услуги. Такой сценарий ставит под угрозу и подготовку к отопительному сезону 2020-2021, которая начнется сразу после завершения текущего ОЗС, и саму зимнюю кампанию.

В «Т-Плюс» пояснили «Новому Дню», что объем текущей задолженности сопоставим с суммой, которая требуется на всю летнюю ремонтную кампанию. «Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала. Других источников для этого в условиях регулируемых тарифов нет. Высокий уровень задолженности за энергоресурсы окажет негативное влияние на подготовку к следующему отопительному сезону, так как ресурсоснабжающие организации не смогут закупить материалы, нанять подрядные организации для проведения летних ремонтных работ. Такая ситуация может привести к многочисленным авариям на тепловых сетях, масштаб которых поставит под угрозу надежность энергоснабжения, а снижение поступлений в фонд оплаты труда может привести к сокращению персонала и еще более усугубить социально-экономическое положение в стране», – подчеркнули в «Энергосбыте».

О 40-процентном падении говорят и все три свердловских «мусорных» региональных оператора – «Спецавтобаза», «ТБО Экосервис» и «Рифей». При этом представители компаний отмечают, что рост неплатежей может сказаться на ситуации уже в ближайшей перспективе, а не в отложенной, как у энергетиков. Самая большая часть затрат в тарифах – транспортная. Падение платежей за услуги по вывозу мусора может сказаться на графиках вывоза.

Минимальное падение пока у Фонда капремонта Свердловской области. В пресс-службе регоператора «Новому Дню» сообщили, что платежная дисциплина за апрель снизилась пока на 15%, но точные цифры по итогам апреля будут ясны лишь в конце мая – это связанно с особенностью формирования отчетности. Аналогичная ситуация у екатеринбургского Водоканала – в целом по итогам первого квартала 2020 года собираемость снизилась на 15%. «В апреле-мае дирекция по экономике и финансам предприятия прогнозирует сокращение плановых поступлений на 35-40%. К концу года мы оптимистично надеемся, что ситуация выровняется», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пояснил, что падение действительно есть. Однако оно не связано только с решением правительства ввести мораторий на пени до 1 января 2021 года. «В среднем по Свердловской области действительно есть падение порядка 20-22%. По Екатеринбургу эта цифра несколько больше – это обусловлено тем, что более 35% пунктов приема платежей расположены в торговых центрах и магазинах, которые сейчас не работают. Часть этих потребителей, конечно, перешла на онлайн-платежи, но значительная часть из тех, кто платили в таких точках, фактически не донесли оплату», – сказал чиновник «Новому Дню».

По его словам, сыграло роль и то, что пожилым людям рекомендовано не покидать дома. «А это наиболее добросовестные плательщики. Кроме того, доходы части населения действительно снизились, и для нее платежи за жилищно-коммунальные услуги не являются первоочередными», – объяснил министр.

Управляющие компании также почувствовали падение платежей, однако ситуация несколько изменилась за последнюю неделю. Об этом «Новому Дню» рассказал директор УК «РЭМП Железнодорожного района», депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. «Я переговорил с рядом директоров управляющих компаний – за эту неделю по сравнению с периодом прошлого года мы теряем около 20%. По той неделе было гораздо хуже цифры – падение было на 30%. Будем надеяться, что в ближайшие дни пойдут оплаты поактивнее, хотя просадка все равно есть», – отметил он.

По его словам, действительно часть неплатежей связана с закрытием пунктов приема оплаты в торговых центрах, часть – с решением правительства о моратории на пени. «Государство заявило, что не надо начислять пени и неустойки, а народ услышал по-своему – что можно не платить. Я прием веду, пожилые люди мне так и говорят, что государство за них заплатит. Но это не так. Плюс есть ситуации, когда люди просто не платят за жилищно-коммунальные услуги, говорят, что потом заплатят, в декабре. А то, что у них потом может не быть такой суммы, про это не думают – это разгильдяйство, – добавил собеседник агентства. – Ситуация плачевна в том, что недоплаты и неплатежи отразятся на работе управляющих компаний. Нам надо готовить дома, проводить весенний осмотр, у нас весна в этом году ранняя, я мечтал, что все дворы к 1 мая приведу в порядок, но платежи просели – а у нас какая копейка на счету. Да еще и работать запрещали, так что УК не успеют подготовить к майским праздникам дворы».

Эксперты подчеркивают, что наиболее серьезные проблемы отрасль сейчас испытывает не столько из-за того, что не платят жители городов и сел, сколько из-за того, что не платят предприятия. «Многие организации попадают в сложную экономическую ситуацию – у части отменились контракты, часть закрылась, у части появились сложности с финансированием и обслуживанием банковским кредитов. Платежи за услуги ЖКХ не на первом месте – предприятия будут думать о том, чтобы сохранить производственную цепочку и персонал. И тут возникает опасный момент – с мая у ресурсников начинаются ремонтные работы, и на них всегда уходят те деньги, которые они резервируют в осенне-зимний период. Если они не получили за март и апрель, то выпадает примерно треть живых денег, которые традиционно все платили, понимая, что в противном случае их отключат за долги», – сказал «Новому Дню» эксперт в сфере энергетики Марат Баширов.

При этом, по его мнению, неплатежи действительно могут ударить по небольшим коммунальным организациям. Крупным же холдингам не грозит крах. «Они переживут неплатежи легче, поскольку, в первую очередь, будет вымываться их дивидендная доходность. Плюс все понимают, что ресурсники могут обратиться за помощью и получить поддержку от государства», – добавил собеседник «Нового Дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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