Долги за коммуналку в Свердловской области достигли 12 млрд рублей

В Свердловской области начинается отопительный сезон. В Екатеринбурге он традиционно стартует с середины сентября. Между тем, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в том числе – отопление, не сокращается. Как сообщили «Новому Дню» в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, общий объем задолженности перед коммунальщиками и энергетиками в регионе составляет порядка 12 млрд рублей. «Из них 63 процента – это долги жителей», – отметили в ведомстве.

Сказался на размере неоплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги и мораторий на начисление пеней и штрафов, который ввело правительство РФ весной этого года в связи с ситуацией по коронавирусу. «Введение моратория и снижение доходов населения привели к уменьшению поступления платежей за ЖКУ в апреле и мае на 15-18%», – сообщил агентству министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Эти два месяца, по его словам, были самыми провальными в смысле платежной дисциплины, уже летом ситуация несколько выровнялась, платить за полученные услуги ЖКХ свердловчане стали чаще, но все равно не так активно, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления по сравнению с 2019-м уменьшились примерно на 4,5%.

Напомним, мораторий действует до 31 декабря 2020 года, а с 1 января 2021 года, если долги к тому моменту не будут оплачены, пени будут насчитаны за весь предыдущий период.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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