Министр ЖКХ: тем, кто не оплатит коммуналку до января 2021 года, начислят пени за весь период

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал жителей региона не пользоваться без крайней нужды отсрочками по платежам за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на то, что до 1 января 2021 года по долгам не будут начислять пени.

«Это не значит, что жители освобождаются от оплаты за расходы по ЖКУ. Если после 1 января 2021 года счета не будут оплачен, пени будут насчитаны за весь предыдущий период», – сказал он сегодня на пресс-конференции, попросив своевременно платить по квитанциям, чтобы предприятия ЖКХ могли нормально подготовиться к следующему отопительному сезону.

При этом пока в министерстве не знают, снизились ли коммунальные платежи по итогам марта – квитанции за этот месяц пришли в конце марта или начале апреля. «Основным показателем будет апрель и май. Посмотрим и проведем анализ», – пообещал министр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

Брату юмориста Незлобина разрешили выходить из дома. / Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за нарушение карантина – она сходила в магазин за продуктами. / В ГИБДД назвали причину большинства ДТП – это «дикие» пешеходы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»