Смирнов: за полтора месяца почти на 20% снизилась собираемость платежей за ЖКУ

Задолженность по оплате ЖКУ в Свердловской области на сегодняшний день превысила 12 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Около 75-80% этой суммы приходится на физических лиц, остальное – задолженность организаций. Рост задолженности по сравнению с прошлым годом составил около 1,2 млрд рублей.

По оценке министра, за последние полтора месяца собираемость коммунальных платежей снизилась почти на 20% от ожидаемого, что может сказаться на летних работах по подготовке к новому отопительному сезону. Смирнов допустил, что это связано с падением доходов из-за пандемии коронавируса, но все же обратился к свердловчанам с просьбой не затягивать с оплатой, «чтобы в ваших домах всегда были тепло, свет и вода». То, что правительство обещало не начислять пени до 1 января 2021 года, также могло сыграть психологическую роль, отметил министр, но все же гражданам надо понимать, что копить задолженность по возможности не стоит.

Напомним, с этой просьбой Николай Смирнов обращается не впервые. Около месяца назад он уже призвал жителей региона не пользоваться без крайней нужды отсрочками по платежам за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на то, что до 1 января 2021 года по долгам не будут начислять пени. «Это не значит, что жители освобождаются от оплаты за расходы по ЖКУ. Если после 1 января 2021 года счета не будут оплачен, пени будут насчитаны за весь предыдущий период», – сказал он, попросив своевременно платить по квитанциям, чтобы предприятия ЖКХ могли нормально подготовиться к следующему отопительному сезону.

Добавим, что на сегодня отопительный сезон во всей области завершен. Произошло 168 технических нарушений, но ни одно из них не привело к аварийным ситуациям. Это на 20% ниже, чем в прошлом году. Почти на 50% снизилось число нарушений на теплосетях и на 32% – на водопроводных сетях. Число аварийных случаев на сетях газоснабжения и электроснабжения не снижается. Часто это связано с внешними причинами – наезды автомобилей на столбы, незаконная рубка деревьев с повреждением сетей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

Родителей удивили разные суммы компенсации за школьные обеды: кто-то получил 300 рублей, кто-то 1 500. / За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА). / Уральцы на самоизоляции не стали травиться алкоголем и упиваться до психозов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»