В «Т-Плюс» не досчитались 3 млрд из-за неплатежей в условиях пандемии. Что будет с ремонтной кампанией-2020?

Генеральный директор ПАО «Т-Плюс» Андрей Вагнер рассказал, что только по итогам апреля компания не досчиталась трех млрд рублей из-за неплатежей за поставленные ресурсы – отопление и электроэнергию. «Май выравнивается, хотя рано подводить итоги. По первым неделям пока не видно сильного провала», – сказал он.

При этом, по словам Вагнера, на модернизацию и ремонты в 2020 году запланировано 30 млрд. «Мы уже законтрактовались, работают подрядчики, если не будет запретов на работу, например, когда мы физически не сможем работать, но, глядя на ситуацию в регионах, ухудшений и жестких мер не предвидится», – сказал он, уточнив, что в этом году планируется заменить 421 км теплосетей.

Гендиректор «Т-Плюс» отметил, что предприятие может прибегнуть к кредитам, если проблемы с собираемостью не будут решены. Также он рассказал, что компания обращалась в правительство РФ с просьбой отменить мораторий, введенный постановлением кабмина № 424. Оно, напомним, запретило начислять пени за неплатежи по поставленным ресурсам, равно как и ограничивать их подачу за долги. Документ действует до 31 декабря 2020 года. Как уже писал «Новый День», многие восприняли его не как возможность отсрочки платежей, а ошибочно посчитали, что плата отменена вовсе. «Один из вариантов [поддержки государства для энергетиков при проведении ремонтных кампаний в условиях неплатежей] – беспроцентные кредиты, которые мы сможем отдавать по мере сокращения долгов перед нами. Пока решения по этому предложению тоже нет, но, это – не более 3 млрд рублей, что недостаточно для нас, учитывая те последствия, которые могут наступить, нужно в три раза больше. Пока продолжаем биться за отмену постановления № 424», – отметил топ-менеджер.

Кроме неплатежей, связанных с пандемией, Андрей Вагнер обратил внимание на то, что в этом году изменились климатические условия, поэтому объем производства и отпуска тепла сократился на 12,7%, электроэнергии – на 6,2%. «Это климатические условия, это не пандемия. Это объективная ситуация – становится то теплее, то холоднее, воспринимаем как данность это», – сказал он.

При этом ни неплатежи, ни сокращение объема поставки ресурсов не повлекли за собой оптимизацию штатов. «Еще до карантина мы перевели часть персонала на удаленку, оперативный персонал – около 25 тыс. человек – сейчас находится на местах, остальные работают дистанционно, сотрудников обеспечили техникой, так что организационных срывов не происходит. Наша задача – защита оперативного персонала, поскольку компания продолжает работать. Мы не допустили ни одного срыва, связанного с пандемией. Численность компании 47 тысяч человек, мы делаем все, чтобы защитить персонал. Проводим обработки, допуск к работе – только после тестов. Возим персонал на своем транспорте, обеспечиваем СИЗ», – перечислил он.

По словам Андрея Вагнера, во всех регионах присутствия летние ремонтные кампании уже стартовали – начались гидравлические испытания. При этом некоторые главы субъектов просили отложить старт ремонтов, однако энергетики не пошли на это – времени на выполнение всех запланированных работ и без того мало.

Он отметил, что в 2019 году повреждаемость на магистральных сетях снизилась на 6%. Показатель был бы лучше, но «Т-Плюс» приняло на баланс порядка 1,5 тысячи километров бесхозных сетей. «В целом 2019 год был качественно хорошим для компании. Собираемость в тепле составила 98%, в истории компании такого не было. Все заделы и программы, что мы хотели реализовать, – с более высоким результатом. Мы хорошо прошли 2019 год в части повреждаемости, за отопительный сезон повреждаемость снизилась на теплосетях на 6%, на 20% на нашем генерирующем оборудовании. Была более качественная подготовка к зиме, мы значительно изменили подходы и объемы работ, чтобы зимой как можно меньше происходило аварийных отключений», – подчеркнул Вагнер.

Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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