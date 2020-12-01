Остался месяц, чтобы рассчитаться по долгам за ЖКУ без штрафов

31 декабря в России заканчивается действие моратория на начисление пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг. То есть ровно через месяц должники получат квитанции со всеми неустойками. Чтобы избежать переплаты, стоит рассчитаться по долгам в течение месяца.

Мораторий вводили как средство помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии. По оценке минЖКХ Свердловской области, собираемость коммунальных платежей в первые два месяца упала на 18%, потом ситуация чуть улучшилась, но среднее падение составило порядка 10% в разных территориях.

«Данное послабление действительно дало некоторую передышку в платежах, но мы должны понимать, что эта ситуация не бессрочна – постановление рассчитано только на период с 6 апреля по 31 декабря этого года и касается только начисления и взимания штрафов. От обязанности погашения прежних долгов и внесения текущих платежей за потребленные ресурсы оно нас не освобождает, и в случае их просрочки, с 1 января 2021 года неустойка будет взыскиваться со всей суммы задолженности, включая штрафы, наложенные на неплательщиков до 5 апреля 2020 года. Чтобы избежать лишних затрат и сохранить семейный бюджет, лучше оплатить долги заблаговременно – до окончания этого года», – пояснил министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, ранее о падении платежей заявляли практически все представители отрасли. К началу отопительного сезона общий объем задолженности перед коммунальщиками и энергетиками в регионе составил порядка 12 млрд рублей, 63% из них – это долги физлиц.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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