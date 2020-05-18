Управляющие компании грозят уральцам пенями, отключениями и судами за неплатежи

Управляющие компании Екатеринбурга стали распространять по почтовым ящикам предупреждения об оплате жилищно-коммунальных услуг. «Настоятельно рекомендуем вам ежемесячно вносить плату за ЖКУ и не допускать образования задолженностей. С января 2021 года начисление пени возобновится и будет исчисляться в зависимости от размера накопленной задолженности, а значит формирование долга чрезвычайно неосмотрительно», – сказано в листовке, которую получили жители некоторых домов в центре города.

Напомним, с апреля пени отменены по решению правительства России. Запрещено отключать и коммунальные услуги за долги. Однако в УК напомнили, что пени могут начисляться на жилищные услуги. «Мораторий на начисление пеней введен только в отношении коммунальных услуг. Начисление пеней на услуги по содержанию жилья постановлением правительства № 424 не приостанавливается и, соответственно, за просрочку оплаты услуг по содержанию жилья пени будут продолжаться начисляться», – говорится в сообщении.

Также коммунальщики предупредили, что не спишут пени тем, у кого долги накопились до апреля 2020 года. «Те потребители, которые имели сформированную задолженность на момент принятия постановления, от ранее начисленных пеней не освобождаются. Приостановление предъявления пеней касается только периода пор оплате коммунальных услуг, начиная с апреля», – сказано в листовке.

Тем, кто не выплатит долги до января 2021 года, грозят санкциями – ограничением подачи ресурсов и судами.

Как ранее писал «Новый День», ранее энергетики жаловались на падение платежей на 30-60%, мусорные региональные операторы сообщили о снижении объема платежей за оказанные услуги на 40%, у Водоканала и свердловского фонда капремонта падение составило около 15%, а у управляющих компаний – около 20%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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