В России могут продлить мораторий на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ

Правительство России может продлить мораторий на пени и штрафы за неоплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Льготный режим был введен в апреле в качества средства поддержки гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии. Действие моратория должно завершиться 1 января 2021 года.

По сведениям издания, на следующей неделе пройдут совещания, где будет обсуждаться продление моратория.

Энергокомпании, между тем, опасаются, что льготный порядок может продлиться до марта 2021 года, и попросили правительство отказаться от этой меры помощи населению.

Из-за отмены пеней и штрафов, отмечают поставщики, население стало хуже платить за тепло и электроэнергию. Энергетики предупредили, что к концу года долги за электро- и теплоснабжение вырастут не менее чем на 30-50 млрд рублей.

Напомним, в апреле глава правительства РФ Михаил Мишустин запретил до конца 2020 года начислять штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ. Такая мера была принята на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению кабмина, взыскивать неустойки также запрещено за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, Мишустин ввел мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

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