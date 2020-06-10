В России могут заморозить тарифы ЖКХ – инициативу рассматривает Минстрой

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что российские власти рассматривают предложение не осуществлять ежегодную индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля текущего года. Такое заявление прозвучало в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии – вызовы и решения».

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», – цитирует Якушева «Интерфакс». По его словам, данное предложение сейчас рассматривает Минстрой.

Министр отметил, что сокращение доходов населения и рост безработицы в условиях распространения коронавируса отражается на своевременности оплаты за коммунальные услуги. В то же время он предупредил, что отрасль столкнется с серьезным недофинансированием, если власти решат не повышать жилищно-коммунальные тарифы.

Как сообщал «Новый День», в апреле депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству РФ не повышать тарифы на услуги ЖКХ в этом году. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. Сухарев объяснил свою инициативу сложной экономической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. По его мнению, отмена индексации в 2020 году позволит избежать резкого роста тарифов на услуги ЖКХ, который усугубит и без того тяжелое положение граждан.

Средний рост тарифов в России с 1 июля 2020 года должен составить 4%. Согласно распоряжению кабмина РФ о предельных индексах повышения тарифов ЖКХ по регионам РФ на 2020 год, наибольший рост тарифов намечен в Чечне (+6,5%), минимальный – в Ненецком автономном округе (+2,4%). В Москве услуги ЖКХ станут дороже на 5%, а в Подмосковье – на 4,1%. Напомним, в прошлом году индексация тарифов была двухэтапной из-за повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля – на 2,4%.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин запретил до конца года начислять штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ. Такая мера была принята на фоне распространения коронавируса нового типа. Взыскивать неустойки также запрещено за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, Мишустин объявил мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Между тем в конце мая Министерство энергетики России выступило с инициативой сократить срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ и вернуться к прежней системе начисления штрафов. Ведомство при этом сослалось на многомиллиардную задолженность на рынках электрической и тепловой энергии, образовавшуюся в апреле, и на возникшую в связи с этим угрозу для надежного энерго- и теплоснабжения страны.

Москва, Наталья Петрова

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