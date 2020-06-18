Правительству РФ предложили снизить транспортный налог за 2020 год

В Госдуме выступили с предложением снизить транспортный налог на четверть в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо направил главе Минтранса Евгению Дитриху депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов.

В письме предлагается сократить транспортный налог за текущий год для жителей регионов, в которых для борьбы с Covid-19 вводился режим повышенной готовности, сообщает РИА «Новости». Подавляющее большинство россиян в этот период находились дома и не пользовались автомобилями из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусу, говорится в обращении.

Парламентарий полагает, что снижение налога стало бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Ранее, в апреле другой депутат Госдумы – Иван Сухарев предложил правительству не повышать тарифы на услуги ЖКХ в текущем году. Парламентарий объяснил свою инициативу сложной экономической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. По его мнению, отмена индексации в 2020 году позволит избежать резкого роста тарифов на услуги ЖКХ, который усугубит и без того тяжелое положение граждан.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, министерство рассматривает данную инициативу. Министр при этом предупредил, что отрасль столкнется с серьезным недофинансированием, если власти решат не повышать жилищно-коммунальные тарифы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.20

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