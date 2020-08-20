«Справедливая мера»: в Госдуме инициировали отмену транспортного налога

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога в России с 1 января 2021 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложил депутат Госдумы Андрей Барышев. Он напомнил, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали инициативу об отказе от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарий указывает, что полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, при этой для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки», – добавил автор идеи.

Депутат отметил, что собираемость транспортного налога, который относится к региональным налогам и направляется в дорожный фонд субъектов РФ, относительно невысока, и его отмена, по его мнению, «является конструктивной мерой». Она призвана «более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее в июне в Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху депутат нижней палаты парламента Василий Власов.

Парламентарий инициировал сокращение транспортного налога за текущий год для жителей регионов, в которых для борьбы с Covid-19 вводился режим повышенной готовности. Подавляющее большинство россиян в этот период находились дома и не пользовались автомобилями из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусу, говорится в обращении. Депутат счел, что снижение налога стало бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

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