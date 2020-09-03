ЛДПР вслед за «Единой Россией» предложила отменить транспортный налог

В Госдуму внесен законопроект о полной отмене транспортного налога в России. Его авторами выступили семь депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Ранее с аналогичной инициативой вышел депутат нижней палаты парламента от партии «Единая Россия».

Законопроект либерал-демократов опубликован в электронной базе Госдумы сегодня утром, он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. В пояснительной записке к документу говорится, что соавторы разработали его «в целях снижения избыточного налогообложения», а вступить в силу в случае принятия закон должен уже 1 января 2021 года.

«Споры о несправедливости транспортного налога и необходимости его отмены идут в течение многих лет. Эксперты указывают на двойное налогообложение водителей транспортного средства, поскольку, заливая бензин, они платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог, – пояснили парламентарии. – Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка. Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же».

Соавторы проекта напомнили, что ранее планировалось упразднить транспортный налог при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Акцизы серьезно превысили объем транспортного налога, однако отменять его никто не стал.

Большая часть регионов не может отказаться от поступления этих средств в свои бюджеты, «поскольку они будут автоматически лишены субсидий из федерального бюджета», указали соавторы документа. Между тем, в условиях пандемии некоторые субъекты РФ все же пошли на отмену этого налога для самых пострадавших предпринимателей.

«Полагаем, что в нынешних условиях резкого падения доходов отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога является мерой необходимой и своевременной», – говорится в пояснительной записке.

Соавторами документа стали Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Александр Курдюмов, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

Между тем, либерал-демократов с популярной инициативой опередил единорос Андрей Барышев. 20 августа он внес аналогичный законопроект, отметив, что собираемость транспортного налога, который относится к региональным налогам и направляется в дорожный фонд субъектов РФ, относительно невысока, и его отмена, по его мнению, «является конструктивной мерой», которая сможет поддержать россиян во время пандемии. В ЛДПР же ранее предлагали только уменьшить налог на четверть – с такой инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху в июне обратился депутат от либерал-демократов Василий Власов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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