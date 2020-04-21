Депутат Госдумы попросил правительство заморозить тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ в этом году могут остаться на прежнем уровне. С предложением оставить их без индексации в правительство РФ обратился депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий объяснил свою инициативу сложной экономической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», – цитирует обращение Сухарева RT.

Письмо депутат направил на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. В обращении парламентарий обратил внимание, что государство каждый год определяет предельный размер роста тарифов на услуги ЖКХ. Так, во втором полугодии этого года в среднем индексация должна составить 4% – хотя в 2019 году она была установлен на уровне лишь в 2,4%. Таким образом, размер индексации в 2020 году в нескольких регионах увеличится более чем в два раза. Между тем, в стране сложилась сложная экономическая обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмена индексации в этом году позволит избежать резкого роста тарифов на услуги ЖКХ, который усугубит и без того тяжелое положение граждан.

Ранее правительство РФ уже заморозило штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ до 1 января 2021 года.

Ранее в твиттере Хуснуллин опубликовал памятку о дистанционно оплате услуг ЖКХ. «В памятке указаны несколько вариантов дистанционной оплаты. А для тех, у кого такой возможности нет, предусмотрели заморозку начисления пени за просроченные счета», – сообщил он. Пользователи соцсети в комментариях к записи попросили вице-премьера «рассмотреть снижение тарифов на воду, газ, электричество (люди сидят дома и увеличивают потребление) или вообще людям не платить квартплату два месяца».

Москва, Татьяна Дорофеева

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