В России отменили штрафы за просрочку оплаты коммуналки

Правительство РФ распорядилось отменить штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Граждане и управляющие компании освобождены от штрафных санкций за просрочку оплаты коммуналки до конца 2020 года, уточнил премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Мишустин добавил, что правительство ввело мораторий на отключение коммунальных услуг за долги по ЖКХ. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Ранее ресурсоснабжающие организации попросили господдержку из-за введения моратория. Участники рынка подсчитали, что кассовые разрывы гарантирующих поставщиков ЖКУ достигнут 500 млрд рублей.

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, общая задолженность за ресурсы в России в 2019 году достигла 1,3 трлн рублей. Долги населения оцениваются в 800 млрд рублей, бюджетные организации задолжали 60 млрд рублей, промышленные и прочие потребители – 434 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.04.20

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