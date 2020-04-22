«ЭнергосбыТ Плюс» назвал самых крупных должников за тепло и электроэнергию

Объем неплатежей за тепловую энергию в Свердловской области вырос до 6,5 млрд рублей. Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, самые крупные долги накоплены в Екатеринбурге, как в самом большом городе региона, – это 4,5 млрд рублей. Кроме того, серьезные задолженности есть в Первоуральске, Нижней Туре, Лесном, Каменске-Уральском, Качканаре и Камышлове. Задолженность за электроэнергию еще больше, к 1 апреля этого года она составляет 7 млрд рублей, год назад сумма была меньше на 600 млн.

Прилежаев назвал антилидеров рейтинга по долгам. По тепловой энергии главный должник УК «Чкаловская» – долг 197 млн, но теперь потребители этой УК платят напрямую и долг постепенно сокращается. УК «Ремстройкомплекс» стала самой проблемной по расчетам за тепло и горячую воду, их задолженность прирастает из года в год и составила 75 млн. Также серьезные долги у УК «Екадом», «Территория Север», «ЖКХ-Холдинг» и УЖК «Территория». В Первоуральске УК «Даниловская» и «Дом плюс», самые крупные в городе, накопили более 200 млн рублей долгов. В Нижней Туре самая большая задолженность у компании «Гэско», которая управляет сетями в городе, сейчас она банкротится. Задолженность за тепловую энергию перевалила за 60 млн рублей.

Что касается крупных промышленных объектов, то Прилежаев особо отметил Высокогорский горно-обогатительный комбинат – задолженность на 1 апреля перевалила за 660 млн рублей, долги этого предприятия составляют 10 % от задолженности по всей области. За год сумма долга удвоилась, предприятие продолжает работать, расчеты за электроэнергию идут только через судебных приставов в рамках исполнительных производств. Серьезно задолжал и Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат – долгие годы предприятия, входящие в его группу компаний, потребляли электроэнергию и не рассчитывались за нее, почти все они сейчас банкротятся, долги группы предприятий и промпрощадки составляет 447 млн рублей.

Кроме того, на 46 % упала собираемость платежей за первые недели нерабочих дней. «Если говорить по структуре наших потребителей, мы отмечаем падение собираемости со стороны перепродавцов энергоресурсов порядка 60 %, организаций, обслуживающих жилфонд – порядка 70%, населения – порядка 40 %, менее всего упала крупная промышленность, порядка 15 %», – привел эксперт данные за первые недели карантина. Энергетики надеются, что ситуация выправится, но они готовы помогать людям, у которых на самом деле нет денег, чтобы оплатить ЖКУ. Прилежаев дал совет, что делать в такой ситуации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

Энергетики рассказали, что делать людям, у которых нет денег на оплату коммуналки. / Минздрав назвал больницы в городах области, где будут лечить от коронавируса (СПИСОК). / На Среднем Урале подтверждено 10 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»