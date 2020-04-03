На Среднем Урале могут отменить платежи по капремонту на время карантина

Министерство ЖКХ Свердловской области решает вопрос о возможной отмене платежей по капремонту. Как сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы Екатеринбург», власти Екатеринбурга внесли соответствующее предложение. Но решение должно приниматься не на уровне одного города, а на уровне всего региона, это компетенции областных властей.

«Мы предложение в министерство ЖКХ внесли. Соответственно, вместе будем решение принимать, либо это будет отсрочка, либо это будет освобождение», – отметил он. Вопрос должен решиться за ближайшие выходные, власти также обсудят, можно ли сделать еще какие-то послабления в сфере ЖКХ для населения.

Добавим, власти Москвы на время карантина приняли решение освободить население от платы за капремонт.

Екатеринбург, Елена Иванова

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