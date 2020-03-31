Жителей Москвы и Подмосковья освободили от платы за капремонт из-за COVID-19

Жителей Москвы и Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт в связи с введением режима полной самоизоляции в целях борьбы с коронавирусом нового типа COVID-19. Её не будут взимать с 1 апреля по 30 июня. Соответсвующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Градоначальник в своем блоге отметил, что ранее начатые работы по капремонту в многоквартирниках будут завершены, а «новые объекты начинать не будем». Собянин пояснил, что принял такое решение по просьбе москвичей, поскольку «проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома». «К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», – добавил мэр.

Кроме того, с 31 марта в столице приостанавливается работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. «У некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», – объснил мэр Москвы необходимость принятия такого решения.

Как сообщал «Новый День», с 30 марта в Москве и Подмосковье начал действовать режим домашней самоизоляции для всех граждан. Выходить из дома можно только для поездок на работу, если есть обязанность присутствия на ней, походов за продуктами и лекарствами, выгула питомцев и чтобы вынести мусор.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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