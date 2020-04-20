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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:12 мск

Новости Екатеринбург

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Администрация Екатеринбурга заключила контракт на перекладывание плитки, который обещала отменить

Администрация Екатеринбурга сегодня заключила контракт стоимостью 33,5 млн рублей на перекладывание плитки в центре города. Деньги, как и предполагалось, получит ООО «Стройпромсервис». Компания должна заменить тротуар по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Малышева, на гранитную плитку.

Закупка была размещена 25 марта, 7 апреля был определен подрядчик. В тот же день глава города Александр Высокинский в эфире «Студии 41» заявил, что от трат на плитку откажутся. «Как говорится, не до жиру. Тот гранит, который уложили, он у нас лежит. Думаю, появится больше времени активнее поработать с подрядчиками прошлого года по исправлению недостатков», – заявил Высокинский. 9 апреля в администрации Екатеринбурга дали официальный комментарий, где подтвердили, что аукцион на самом деле отменят.

Однако очевидно, этого не произошло. «Новый День» попросил в пресс-службе администрации города разъяснений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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