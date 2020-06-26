На Урале коронавирус обнаружили у председателя участковой избирательной комиссии

В городе Реж Свердловской области у председателя одного из УИКов обнаружили коронавирус. Сейчас он отстранен от работы. Но он участвовал в собрании членов УИК, которые продолжают работать, работают и члены его УИКа.

По словам зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, председатель УИКа с коронавирусом не имел контактов с участниками голосования, а на собрании членов УИКов все использовали средства индивидуальной защиты. Их обследовали, о результатах пока не сообщается. «Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Других случаев заражения не выявлено», – прокомментировала Клименко.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему продолжают работу члены УИКа, которые контактировали с заболевшим. «Эпидрасследование, проведенное сразу после получения благодаря плановому обследованию положительного результата теста на Covid-19 у председателя участковой избирательной комиссии, который имел контакт по основному месту работы, показало, что члены УИКа имели кратковременный контакт с заболевшим, при котором риски заражения крайне малы. Поэтому основания для высадки всего состава участковой комиссии отсутствуют», – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. Она добавила, что внутри участка прошла обработка: на 404 квадратных метра вылили 80 литров дезинфицирующего средства.

Добавим, это не первый случай в регионе, когда у члена УИКа находят коронавирус. В Алапаевском районе пришлось заменить состав целого теризибркома – заразился председатель комиссии, а все члены комиссии с ним так или иначе контактировали. То есть ситуация аналогичная, только первый случай произошел еще до начала голосования.

В Свердловской области за последние недели перед голосованием серьезно снизился ежедневный прирост заболевших. В начале июня регион в суточной статистике обгонял практически все субъекты, за исключением столичных. Но по мере приближения к дате голосования заразившихся становилось почему-то все меньше. К примеру, 3 июня стало известно о 357 случаях, 12 июня – 320, 19 – 254, 23 июня 182, сегодня 193.

Реж, Людмила Прокофьева

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