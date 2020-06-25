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Четверг, 25 июня 2020, 13:26 мск

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Обязательного тестирования на коронавирус для членов УИК не будет

Владимир Русинов

Обязательного для всех членов участковых избиркомов тестирования на коронавирус в Свердловской области не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель областного избиркома Владимир Русинов. Он сказал, что если члены комиссий сами захотят пройти тестирование, они могут обратиться в поликлиники по месту жительства, и им его проведут. Но «повального» тестирования для них не будет.

В то же время он признал, что в Алапаевском районе пришлось заменить состав целого теризибркома – заразился председатель комиссии, а все члены комиссии с ним так или иначе контактировали. «Да, была такая ситуация, заменили всех членов комиссии, сейчас комиссия работает. Может, мы перестраховались, но все члены контактировали с председателем, мы переговорили, и они все написали заявления, потом полностью обработали весь участок», – рассказал Русинов.

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