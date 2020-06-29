Вместо Москвы и зарубежья регионы в пандемию решили торговать друг с другом

Около тысячи свердловских экспортеров в пандемию столкнулись с ограничениями. Компании пытаются компенсировать потери от падения продаж, торгуя с предприятиями из других регионов. Эксперты отмечают, что такого интереса нестоличных регионов друг к другу еще не было – а в России, напомним, с 2014 года действует программа по импортозамещению.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, активность компаний на межрегиональном рынке выросла в 2-3 раза, причем компании начали выходить на те регионы, к которым раньше особого интереса не проявляли. УТПП для них организовывало переговоры. Сначала они весьма успешно прошли с Рязанской областью. В этом регионе о сотрудничестве договорились Каменск-Уральский литейный завод и рязанская компания «Махаон плюс, Косулинский абразивный завод и Скопинский завод горно-шахтного оборудования, свердловское предприятие»Альмаватех» и рязанская «Русвата», Уральский завод эластомерных уплотнений и сразу несколько интересантов с рязанской стороны, уральские торговые сети и рязанский поставщик конфет «Юнион».

После свой интерес к Уралу высказали предприятия Воронежской области: компания «Смарт Грэйд» (производство инновационных сепараторов) заинтересовала министерство промышленности и науки Свердловской области, воронежское «Тяжмехпресс» вело переговоры с нашими металлургическими предприятиями, уральские автотранспортные предприятия нашли себе партнеров, а еще заинтересовались друг другом Центры туризма регионов. По оценке Беседина, активность компаний на межрегиональном уровне выросла в 2-3 раза.

Руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов отметил производственную кооперацию с Оренбуржьем: предприятие в этом регионе занимается добычей, а переработка сырья идет в Свердловской области. «До 2019 года межрегиональное взаимодействие было как дополнительная, факультативная, необязательная опция. Все были ориентированы на зарубеж и центральную часть России. А сейчас смотрят на регионы, – добавил эксперт. По его оценке, основную роль сыграли проблемы на зарубежных рынках, причем не столько коммуникационные проблемы, сколько рецессия в западных странах.

«В ситуации пандемии для многих компаний появилась необходимость обновления, расширения знаний, контактов, поиска новых идей, продуктов. Бизнес-коммуникации в России выросли. Способствовал и онлайн-режим. В целом число контактов компаний за эти три месяца выросло, они вместе ищут прибыльные ниши», – прокомментировал популярность межрегионального сотрудничества Породнов.

Андрей Беседин к этому добавил, что и раньше работа между регионами шла, но не в таких объемах. «Экспортеры – они наиболее активная часть бизнеса, это априори так. И сегодня более тысячи экспортеров столкнулись с ограничениями. Предприятия увидели, что их возможности шире, что высвободившийся ресурс крайне востребован и в нашей стране», – отметил Беседин. Добавим, по оценке президента УТПП, на восстановление экспорта понадобится около двух лет. Мешать будет в том числе желание зарубежных стран поддержать свой бизнес. Беседин выразил надежду, что государство включит механизм поддержки, а курс валюты будет благоприятным для экспортеров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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