Деда, который убил внука и похитил его братьев, отправили в психушку

Свердловский облсуд отправил в психбольницу пенсионера, который убил своего внука и похитил двух его братьев. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по заключению экспертов, у мужчины развилось временное психическое расстройство психотического уровня, из-за чего он не понимал опасности своих действий. Пенсионер будет лечиться в стационаре специализированного типа. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ЧП случилось 29 марта 2019 года в деревне Гагарский Ключ Заречного района. 67-летний пенсионер, который жил в одном из поселков Североуральска, в тот день приехал в Заречный к своему сыну и невестке. Родители малышей отправились в Екатеринбург, оставив детей с дедом. Пенсионер выпил, зарезал двухлетнего мальчика и похитил его братьев, 5 и 7 лет. Старший из них видел, как умирал его брат. Мужчину полицейские задержали пьяным за рулем его автомобиля в Кушве.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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