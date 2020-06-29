В Екатеринбурге потеплеет в конце недели

В ближайшие три дня в Екатеринбурге будет не по-летнему прохладно и дождливо. По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник днем ожидается до +15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6, в среду днем воздух прогреется до +19, ночью будет около +8 градусов.

С четверга, 2 июля, погода улучшится. Днем ожидается до +23 градусов, без осадков, такая же погода будет в пятницу, 3 июля. В выходные станет еще теплее – до +27 градусов днем, в субботу возможен небольшой дождь.

По данным сервиса Gismeteo, теплая летняя погода будет радовать екатеринбуржцев всю следующую неделю, потом возможно небольшое похолодание, впрочем, кратковременное.

Напомним также, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на вегетационный период (с апреля по сентябрь), в Екатеринбурге должен быть прохладный июль с температурной ниже нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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