Засуха и холодный июль – синоптики рассказали, каким будет лето на Урале

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз температуры воздуха и осадков на вегетационный период – с апреля по сентябрь включительно. Синоптики не обещают жары, а самый теплый летний месяц – июль – может стать холодным.

Апрель

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, апрель в Свердловской области будет довольно теплым. Выше нормы средняя месячная температура на большей части Уральского федерального округа, рассчитывать на это могут и екатеринбуржцы. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце для нашего региона составляет +4 градуса.

Май

В мае не ожидается погодных аномалий. Среднемесячная норма +10,9 градуса, причем обойдется без существенных дождей.

Июнь

Первый летний месяц на Урале тоже будет теплым, считают синоптики, даже немного выше нормы. Для июня она составляет +15,9 градуса. Однако есть риск того, что в регион придут дожди. Основная волна осадков, впрочем, ударит по соседним регионам. «Избыток осадков предполагается на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского федерального округа», – сообщили в Гидрометцентре России.

Июль

Если долгосрочный прогноз сбудется, то в июле будет самая плохая погода. Средняя температура месяца будет ниже нормы – она составляет +18,5 градуса. По прогностическим картам Гидрометцентра, Екатеринбург окажется в «синей яме», так обозначены регионы, где будет прохладнее обычного. Вместе с тем, июль будет засушливым – ожидается дефицит осадков.

Август

В августе на Урале температура воздуха, согласно заключению Гидрометцентра, будет в пределах нормы – для этого месяца она составляет +15,1 градуса. Не исключено, что погоду подпортят дожди. Тенденция к дефициту осадков продолжится.

Сентябрь

Наконец, сентябрь тоже обещает выдаться в Свердловской области теплым. Среднемесячная температура воздуха +9,6 градуса. Ожидается, что и в этом году она будет такой же или чуть теплее. Аномалий с осадками синоптики не ждут.

Напомним, что вероятность прогноза Росгидрометцентра составляет 69-72%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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