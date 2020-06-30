Предприниматель из Екатеринбурга выплатит судебный штраф за перепродажу масок в пандемию

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело за перепродажу медицинских масок, купленных за рубежом и не зарегистрированных в России. Факт незаконной торговли масками вскрылся в ходе проверочной закупки, предприниматель продал товар оперативнику из УЭБ и ПК.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 13 апреля мужчина купил за рубежом через интернет изделия «маска лицевая для защиты дыхательных путей одноразового использования», всего 24 980 штук. А за десять дней до этого, 3 апреля, правительство РФ выпустило постановление, по которому медицинские маски стало необходимым регистрировать в течение трех дней после ввоза в страну. Екатеринбуржец этого не сделал. На него вышли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области, и 20 апреля, в рамках контрольной закупки, предприниматель продал оперативнику всю партию, выручив за нее 725 тысяч рублей. То есть полицейский купил маски по 29 рублей за штуку. Отметим, в тот период маски если и удавалось найти, то минимум по 35 рублей.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Обращение незарегистрированных медицинских изделий, то есть сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере». В суде органы следствия решили, что не будут добиваться судимости для мужчины, торговавшего масками, и предложили прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф. Верх-Исетский районный суд учел небольшую тяжесть преступления, отсутствие судимости и то, что мужчина раскаялся, и назначил судебный штраф в 20 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу. А дело того, кто продал маски, выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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