В УФАС объяснили, почему самые дешевые маски стоят 35 рублей

В аптеках Свердловской области наконец появились одноразовые маски, но их стоимость начинается от 35 рублей. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов отметил, что дешевле они продаваться не могут. Маски покупали в Китае, и на момент покупки это была рыночная цена. В аптеках, соответственно, эти средства защиты продаются чуть дороже, в некоторых фармучреждениях – по 37-40 рублей. Стоимость масок может пойти вниз, когда в регионе заработают две производственные линии.

Всего в УФАС поступило 89 жалоб на отсутствие масок в аптеках. По словам Шалабодова, их не было именно из-за дефицита, просто закончились. Информацию о том, что маски специально изымали из продажи, он опроверг.

Кроме того, по просьбе «Нового Дня» глава свердловского УФАС прокомментировал ситуацию с готовящимся указом губернатора об обязательном ношении маски в общественном транспорте: фактически с учетом стоимости одноразовых масок проезд подорожает более чем в два раза (к стоимости проезда добавится стоимость маски). «Я такое предположение впервые слышу, про повышение цен. Я не думаю, что обязывать будут приобретать маску по цене 20-30 рублей на каждой остановке», – сообщил глава УФАС по Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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