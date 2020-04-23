Две линии по производству медицинских масок прибыли на Урал

Две линии по производству медицинских масок прибыли в Екатеринбург.

Монтаж одной из них, купленной главой компании «Сима-ленд» и учредителем фонда святой Екатерины Андреем Симановским, начнется на площадке завода «Медсинтез» в самое ближайшее время. Для этого будут мобилизованы все необходимые ресурсы. Мощность нового производства составляет свыше 5 миллионов масок в месяц. Проект был реализован совместно с фармацевтическим заводом Медсинтез при участии депутата Госдумы РФ Александра Петрова.

Вторая линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и начнет работу на территории Челябинской области. Это сделано для того чтобы ускорить процесс запуска производства масок на Урале и снять их дефицит.

Напомним, что в апреле в Екатеринбург прибыло уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина. Расходы на транспортировку взял на себя Андрей Симановский.

Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму свыше 5 млн долларов США.

До конца недели в Екатеринбург прибудет очередная партия гуманитарного груза. Вместе со средствами индивидуальной защиты в состав груза войдут 110 тысяч самых востребованных мировой медициной экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. Тесты помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.

Стоимость партии экспресс-тестов около 860 тысяч долларов. Половину суммы оплатил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Тесты поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями.

Кроме того, по заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких на 3,3 млн долларов. В начале мая на Урал их доставит дополнительный пятый авиарейс. Оборудование поровну распределят между Челябинском и Екатеринбургом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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